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Firozabad News: पैर फिसलने से गहरे तालाब में गिरे राजमिस्त्री की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: खैरगढ़ क्षेत्र में एक राजमिस्त्री, बंटू कुशवाहा, गहरे तालाब में गिरकर डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दो घंटे की मेहनत के बाद शव को बाहर निकाला। ग्रामीण और परिजन मदद के लिए आए, लेकिन तालाब की गहराई के कारण कोई अंदर नहीं जा सका।

Firozabad News: पैर फिसलने से गहरे तालाब में गिरे राजमिस्त्री की मौत

Firozabad News: खैरगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम पैर फिसलने से गहरे तालाब में राजमिस्त्री गिर गया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला जा सका। पुलिस शव को मोर्चरी लेकर आई। गांव खैय्यातान निवासी 45 वर्षीय बंटू कुशवाहा पुत्र ताराचंद राजमिस्त्री था। सोमवार शाम को वह गांव के बाहर पंचायत घर के निकट गहरे तालाब के किनारे से गुजर रहा था। उसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह तालाब में डूब गया। जानकारी पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए लेकिन 15 से 20 फुट गहरे तालाब में उतरने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया।

पुलिस और ग्रामीणों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका।

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