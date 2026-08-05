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Firozabad News: शटरिंग को डाली केबल हाईटेंशन लाइन पर गिरने से श्रमिक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद के मोहल्ला स्वामी नगर में शटरिंग के काम के दौरान श्रमिक की मृत्यु हो गई। श्रमिक सोपाली ने लकड़ी की कटिंग के लिए मशीन चालू करने के लिए केबल को 440 वोल्टेज की लाइन पर डाला, जो हाइटेंशन लाइन पर गिर गई। करंट लगने से श्रमिक अचेत हो गया और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Firozabad News: शटरिंग को डाली केबल हाईटेंशन लाइन पर गिरने से श्रमिक की मौत

Firozabad News: शिकोहाबाद के मोहल्ला स्वामी नगर में मकान में शटरिंग का काम करने वाले एक श्रमिक द्वारा मशीन चलाने के लिए डाली केबल हाइटेंशन लाइन पर गिर गई। हाइटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने श्रमिक की मौत हो गई। ठेकेदार श्रमिक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोपाली (40) पुत्र राधेश्याम निवासी मोहिनीपुर वर्तमान में ठेकेदार कल्लू पुत्र बाबूराम भानपुरा के साथ शटरिंग का काम करता था। वह बुधवार की सुबह स्वामी नगर के एक पुलिसकर्मी के यहां पर शटरिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान श्रमिक ने ट्रांसफार्मर से लकड़ी की कटिंग के लिए मशीन चालू करने के लिए 440 वोल्टेज की लाइन पर केबल डाली लेकिन वह केबल जाकर हाइटेंशन लाइन पर गिर गई।

जिससे श्रमिक करंट से अचेत हो गया। मौके पर मौजूद लोग अचेत श्रमिक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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