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Firozabad News: बगैर मान्यता संचालित स्कूल पर डाला ताला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई लोग बिना मान्यता के स्कूल चला रहे हैं। खंड शिक्षाधिकारी नारखी ने एक स्कूल पर छापा मारा और संचालक से अभिलेख मांगे, लेकिन कोई नहीं मिला। स्कूल की छुट्टी कराई गई और बच्चों को घर भेज दिया गया। यह घटना मुईद्दीनपुर में हुई।

Firozabad News: बगैर मान्यता संचालित स्कूल पर डाला ताला

Firozabad News: प्रशासन की सख्ती के बाद भी कई लोग चोरी-छिपे बगैर मान्यता के स्कूलों का संचालन करने से बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को खंड शिक्षाधिकारी नारखी ने मुईद्दीनपुर में एक स्कूल पर छापा मारा। स्कूल संचालक मान्यता संबंधी कोई अभिलेख नहीं दिखा सके। बीईओ ने स्कूल की छुट्टी कराने के साथ अपने सामने बच्चों को घर भिजवाया। वहीं स्कूल में ताला लगवा दिया। थाना नारखी क्षेत्र के मुईद्दीनपुर में संचालित बगैर मान्यता स्कूल पर शुक्रवार को खंड शिक्षाधिकारी नारखी उपेंद्र सिंह ने छापा मारा। मां पीताबंरा देवी विद्यालय के नाम से संचालित स्कूल के बाहर कहीं पर बोर्ड भी नहीं था।

खंड शिक्षाधिकारी के यहां पहुंचते ही स्कूल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। स्कूल में बने हुए कक्षों में बच्चे बैठे हुए थे तथा शिक्षक पढ़ा रहे थे। बीईओ ने जब स्कूल की मान्यता संबंधी अभिलेख मांगे तो स्कूल संचालक अभिलेख भी नहीं दिखा सके। मान्यता से जुड़े हुए सवालों पर इधर-उधर देखने लगे। बीईओ ने बगैर मान्यता के स्कूल संचालन को गंभीरता से लेते हुए स्कूल की छुट्टी कराई तथा बच्चों को उनके घरों पर अपने सामने ही भिजवाया।

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