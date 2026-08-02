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Firozabad News: ट्रक से बैटरी चोरी करते पकड़ भीड़ ने की पिटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद में शनिवार रात एक युवक चोरी करते हुए पकड़ा गया। प्रदीप कुमार शर्मा के ट्रक से बैटरी चुराने की कोशिश के दौरान ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और जमकर पिटाई की। पुलिस ने चोर को भीड़ से बचा कर थाने ले जाकर पूछताछ की।

Firozabad News: ट्रक से बैटरी चोरी करते पकड़ भीड़ ने की पिटाई

Firozabad News: शिकोहाबाद में शनिवार की रात घर के बाहर खड़े ट्रक से बैटरी चोरी कर रहे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। प्रदीप कुमार शर्मा निवासी ग्राम रहचटी का ट्रक घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान एक युवक आया और ट्रक से बैटरी चोरी करने लगा। जब लोगों ने उसे ट्रक की बैटरी चोरी करते हुए देखा तो ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। ग्रामीणों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस चोर को भीड़ से बचा कर थाने लाई। जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है।

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