Firozabad News: मामूली बात पर भिड़े कांवड़िया, पुलिस ने कराया शांत
Firozabad News: शिकोहाबाद के मेहराबाद के पास कांवड़ियों के दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों गुटों की बाइक टकराने के बाद मारपीट हुई। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। कांवड़िया वहां से चले गए। पुलिस का कहना है कि बाइक की भिड़त के कारण विवाद हुआ था।
Firozabad News: शिकोहाबाद के मेहराबाद के पास स्टेशन रोड के निकट कांवड़ियों के दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान आपस में मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल पहुंचकर झगड़े को शांत कराया। उसके बाद कांवड़िया वहां से चले गए। रविवार को कांवड़ियों के दो गुट कांवड़ लेकर जा रहे थे। जब कांवड़िया स्टेशन रोड के मेहराबाद के पास पहुंचे थे कि तभी दोनों गुटों की बाइक आपस में भिड़ गई। इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान आपस में मारपीट हो गई। झगड़ा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों गुट अलग हो गए।
पुलिस ने दोनों गुटों को समझा बुझाकर लोगों को शांत किया। जिससे मामला तत्काल शांत हो गया। पुलिस का कहना है कि बाइक भिड़ गई थी। इसी को लेकर विवाद हुआ था, मामला समझा-बुझा कर शांत कर दिया।
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