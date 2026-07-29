Firozabad News: सर्पदंश की शिकार महिला की तबीयत बिगड़ी, ट्रॉमा सेंटर में हंगामा
Firozabad News: बुधवार को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती सर्पदंश पीड़िता की हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिससे अन्य मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने आकर परिजनों को समझाया और महिला को रेफर किया गया।
Firozabad News: मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में बुधवार को भर्ती सर्प दंश महिला की दोपहर में तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने महिला को आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया तो परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे से मरीजों, तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। लाइनपार थाना क्षेत्र के नगला गिरधारी निवासी 40 वर्षीय मालती देवी पत्नी विमलेश बुधवार सुबह टिनशेड में रखे उपले निकाल रही थी। उसी दौरान जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। कुछ समय बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
यह देखकर परिजनों में हड़कम्प मच गया। आनन-फानन में उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती करते हुउ उपचार शुरू कर दिया। दोपहर तीन बजे अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। यह देख चिकित्सक उसको आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर करने लगे। परिजनों ने चिकित्सक और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे अन्य मरीजों और तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों का आरोप है कि महिला के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। अगर आगरा रेफर करना था तो सुबह ही कर देना चाहिए थे। अब जान पर बन आई तब रेफर कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों का कहना है कि मरीज के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से मामले के बारे में जानकारी ली और समझाकर शांत कराए। इसके बाद महिला को आगरा रेफर कर दिया। जहां उसका उपचार चल रहा है।
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