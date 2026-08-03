Firozabad News: परिवारिक कलह में किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान
Firozabad News: उत्तर प्रदेश के उत्तर थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। 16 वर्षीय नीता ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। उसे ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह पारिवारिक कलह के चलते एक किशोरी ने घर पर फांसी लगा ली। परिजन उसे ट्रामा सेंटर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटला रोड निवासी 16 वर्षीय नीता पुत्री रामअवतार पिछले एक सप्ताह से पारिवारिक कलह के चलते परेशान थी। सोमवार सुबह फिर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और गले में दुपट्टा का फांदा कसकर पंखे के कुंदे से झूल गई।
परिजनों ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे पंखे के कुंदे से लटका देखकर चीख निकल गई।
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