Firozabad News: किशोरी को ले गया युवक, दूसरे दिन ऑटो से भेजा
Firozabad News: थाना जसराना के एक गांव से किशोरी 31 जुलाई को लापता हो गई। किशोरी की मां ने पड़ोसी शिवम पर बहला-फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया। 1 अगस्त को किशोरी को उसकी घर भेजने के बाद उसके पिता ने आरोपी के परिजनों से शिकायत की, जिससे वे मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने शिवम और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Firozabad News: थाना जसराना के के एक गांव से किशोरी 31 जुलाई को लापता हो गई। किशोरी की मां का आरोप है कि 31 जुलाई की रात 12 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी को पड़ोसी शिवम बहला-फुसला कर ले गया है। आरोप है कि परिजनों की खोजबीन के दौरान दबाव बनने पर एक अगस्त को शिवम के मामा ने किशोरी को शिकोहाबाद में ऑटो से बैठा दिया। किशोरी ने घर आकर जानकारी दी तो किशोरी के पिता आरोपी के घर पर पहुंचे तथा आरोपी के परिजनों से शिकायत की तो उन्होंने किशोरी के पिता के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने शिवम एवं सुवनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।
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