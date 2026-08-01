Firozabad News: छात्रों ने वन दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया और प्रकृति के महत्व को समझा। उन्होंने जैविक कीटनाशकों के बारे में सीखा और कचरा प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। साथ ही, कंथरी के प्रधान ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला में सहभागिता की, जहाँ प्राकृतिक खेती और एआई तकनीक पर चर्चा हुई।

Firozabad News: छात्रों ने लिया पॉलीथिन प्रयोग न करने का संकल्प

वन दर्शन कार्यक्रम शिकोहाबाद। पर्यावरण मित्र ने वन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। वन दर्शन में जवाहर नवोदन विद्यालय गुरैया सोयलपुर के छात्रों ने प्रकृति के बीच आकर प्रकृति के जीवन को समझा और जैविक खाद बनाना, कटिंग द्वारा पौधे तैयार करना सीखा। छात्रों को नीमास्त्र, ब्रहमास्त्र, अमृत जल जैसे जैविक कीटनाशक के बारे में भी जानकारी दी गई। छात्रों को कचरा प्रबंधन के माध्यम से गीले कचरे से खाद बनाना, सूखे कचरे को रिसाइकिल को भंगार वाले को बेचने के बारे में बताया। अध्यक्षता अंशुमान बाबरी ने की। अंजली बाबरी, शुभा सिंह, दीप्ति यादव, सुभाष चन्द्र, बीसी प्रजापति उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय कार्यशाला 120 सरपंचों के साथ कंथरी के प्रधान ने की सहभागिता

शिकोहाबाद। घर आई नन्ही परी फाउंडेशन द्वारा लोक भवन गांधीनगर गुजरात में प्राकृतिक खेती एवं एआई टेक्नोलॉजी से सशक्त पंचायत समृद्ध भारत विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें शिकोहाबाद ब्लॉक के कंथरी के प्रधान, फिरोजाबाद ब्लॉक के बसई मोहम्मदपुर की प्रधान ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री पंचायती राज मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल थे। कार्यशाला में ग्रामीण विकास, प्राकृतिक खेती, महिला नेतृत्व एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पंचायत सशक्तिकरण पर गहन विचार विमर्श किया गया। जनपद से जिला भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ योगेंद्र कुमार, कंथरी के प्रधान इंजी. प्रदीप कुमार, बसई मोहम्मदपुर की ग्राम प्रधान निहारिका वर्मा ने भाग लिया। फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य एवं बोर्ड मेंबर इंजी प्रदीप कुमार ने एआई टेक्नोलॉजी एवं प्राकृतिक खेती देश की सभी ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक खेती करने के लिए एवं रासायनिक खेती से दूर रहने की सलाह दी।

विदाई समारोह समारोह में हुआ सफाई कर्मचारी का विदाई समारोह

फिरोजाबाद। वार्ड संख्या 41 माता मोहल्ला में एक सफाई कर्मचारी को समारोह के दौरान सेवानिवृत होने पर विदाई दी गई। कार्यक्रम में सदर विधायक के अलावा भाजपा महानगर अध्यक्ष एवं कई पार्षद मौजूद थे।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय निवासियों ने रिटायर सफाई कर्मचारी मुन्ना लाल को नगद धनराशि के अलावा अंगवस्त्र, बर्तन आदि भेंट करते हुए उनके व्यवहार की तारीफ की। कार्यक्रम में विधायक मनीष असीजा, भाजपा महानगर अध्यक्ष डा सतीश दिवाकर, नामित पार्षद हरिओम वर्मा, पार्षद प्रमोद राजौरिया, पार्षद आशीष दिवाकर, कार्यक्रम अध्यक्ष दीनानाथ गर्ग, मंजुल मयंक, विजय उपाध्याय, सैंकी गुप्ता, वसंत उपाध्याय, देवराज उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय कटरा मंदिर महंत रासबिहारी, दिनेश चंद्र अग्रवाल, प्रमोद माहेश्वरी, संजय चैलानी, पवन कुमार शर्मा मौजूद थे। संचालन दिनेश चंद्र अग्रवाल ने किया।