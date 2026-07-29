Firozabad News: छात्र लापता, मां की डांट से था नाराज
Firozabad News: शिकोहाबाद की लेबर कॉलोनी में मां की डांट फटकार से क्षुब्ध होकर एक बीएससी का छात्र घर से कही चला गया। छात्र के परिजनों ने पुलिस से उसे खोजने की गुहार ल
Firozabad News: शिकोहाबाद की लेबर कॉलोनी में मां की डांट फटकार से क्षुब्ध होकर एक बीएससी का छात्र घर से कही चला गया। छात्र के परिजनों ने पुलिस से उसे खोजने की गुहार लगाई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से छात्र को खोजने के प्रयास में जुटी हुई है। अंकुर उपाध्याय निवासी लेवर कॉलोनी बीएससी अंतिम वर्ष का छात्र है। पढ़ाई में लापरवाही को लेकर छात्र की मां ने उसे डांट फटकार दिया। जिससे नाराज होकर छात्र 25 जुलाई को अपने घर से कही चला गया। परिजनों ने छात्र को सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने पुलिस से छात्र को खोजने की गुहार लगाई है।
पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू की है। जिससे छात्र को जल्द से जल्द खोजकर उसके परिजनों के हवाले किया जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।