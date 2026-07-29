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Firozabad News: छात्र लापता, मां की डांट से था नाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद की लेबर कॉलोनी में मां की डांट फटकार से क्षुब्ध होकर एक बीएससी का छात्र घर से कही चला गया। छात्र के परिजनों ने पुलिस से उसे खोजने की गुहार ल

Firozabad News: छात्र लापता, मां की डांट से था नाराज

Firozabad News: शिकोहाबाद की लेबर कॉलोनी में मां की डांट फटकार से क्षुब्ध होकर एक बीएससी का छात्र घर से कही चला गया। छात्र के परिजनों ने पुलिस से उसे खोजने की गुहार लगाई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से छात्र को खोजने के प्रयास में जुटी हुई है। अंकुर उपाध्याय निवासी लेवर कॉलोनी बीएससी अंतिम वर्ष का छात्र है। पढ़ाई में लापरवाही को लेकर छात्र की मां ने उसे डांट फटकार दिया। जिससे नाराज होकर छात्र 25 जुलाई को अपने घर से कही चला गया। परिजनों ने छात्र को सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने पुलिस से छात्र को खोजने की गुहार लगाई है।

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पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू की है। जिससे छात्र को जल्द से जल्द खोजकर उसके परिजनों के हवाले किया जा सके।

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