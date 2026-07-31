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Firozabad News: मौसा के घर पढ़ाई कर रही छात्रा झगड़े से नाराज हो नहर में कूदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद में पारिवारिक कलह के कारण एक छात्रा नहर में कूद गई। उसका नाम निधि है, जो अपने मौसा के घर पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और खोजबीन शुरू की। छात्रा के चप्पल मिलने पर गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसका कोई पता नहीं चला।

Firozabad News: मौसा के घर पढ़ाई कर रही छात्रा झगड़े से नाराज हो नहर में कूदी

Firozabad News: शिकोहाबाद में अपने मौसा के घर पर पढ़ाई कर रही एक छात्रा पारिवारिक कलह के चलते छीछामई गांव के पास नहर में कूद गई। लोगों ने उसे रोकना भी चाहा लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। छात्रा की वहां पर चप्पल मिली है। उसके परिजनों ने गुरुवार को गुमशुदगी दर्ज कराई। जब परिजनों को छात्रा की चप्पल मिली तब उसकी नहर में खोजबीन शुरू की। शुक्रवार को छात्रा को खोजने के लिए पीएसी के गोताखोरों को बुलाया गया। पीएसी के गोताखोर स्टीमर की सहायता से छात्रा को खोजने में जुटे हुए है। समाचार लिखे जाने तक छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा है।

निधि 17 पुत्री सुखवीर निवासी रहना फिरोजाबाद वर्तमान में शिकोहाबाद के मोहब्बतपुर अहीर निवासी अपने मौसा रामभारत के पास रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी। गुरुवार को परिवार में छात्रा का किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जिससे नाराज होकर छात्रा घर से कही चली गई। छात्रा के परिजनों ने आसपास के इलाके के साथ ही उसके परिवार से जानकारी की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद छात्रा के भाई रोहित ने थाने में अज्ञात युवक के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। उसने बहन की हत्या की आशंका जताते हुए बहन को बरामद करने की गुहार लगाई। उसके बाद भी परिजन उसे खोजते रहे।

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