Firozabad News: फटकार से नाराज होकर छात्र ने नहर में कूदकर जान दी
Firozabad News: शिकोहाबाद में 25 जुलाई को पढ़ाई को लेकर परिवार द्वारा डांट फटकार से नाराज होकर एक छात्र घर से चला गया। उसने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन शव सूरजपुर दुगमई में बरामद हुआ। छात्र का परिवार उसके मृत होने से बेहद दुखी है।
Firozabad News: शिकोहाबाद। 25 जुलाई को पढ़ाई को लेकर परिवार द्वारा लगाई डांट फटकार से नाराज होकर एक छात्र घर से चला गया था। उसका शव सिरसागंज थाना क्षेत्र के सूरजपुर दुगमई के पास से बरामद हो गया। छात्र ने नाराज होकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की। सिरसागंज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। अंकुर उपाध्याय (17) पुत्र प्रदीप कुमार उपाध्याय निवासी लेवर कॉलोनी को परिवार ने 25 जुलाई को पढ़ाई को लेकर डांट फटकार दिया था। फटकार से नाराज होकर छात्र घर से कहीं चला गया। परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। उसके बाद परिजनों ने उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन छात्र घर से नाराज होकर सीधा नहर पर पहुंच गया जहां से उसने नहर में कूद गया। दूसरी ओर परिजन, पुलिस उसकी खोजबीन में जुटे रही。
छात्र का शव बरामद
शनिवार को छात्र का शव सूरजपुर दुगमई गाँव के पास नहर में बहता दिखाई दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मैडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस की सूचना पर पहुंचे मृतक छात्र के पिता ने कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की।
परिवार का इकलौता चिराग था छात्र
छात्र के आत्महत्या से परिवार में कोहराम मच गया। छात्र अपने घर का इकलौता चिराग था। जबकि उसकी बड़ी बहन आयुषी बीए कर चुकी है। मृतक छात्र की माँ एक निजी स्कूल में शिक्षिका है। पिता चाय का खोखा चलाते हैं। छात्र के कदम से मां शालिनी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है।
सामान्य प्रश्न
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