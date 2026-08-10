Firozabad News: दबंगों ने शराब पिलाकर युवक को पीटा
Firozabad News: थाना सिरसागंज में एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके बेटे को कुछ दबंगों ने पहले घर से ले जाकर शराब पिलाई और उसके साथ जमकर मारपीट की। उसको मरणासन्
Firozabad News: थाना सिरसागंज में एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके बेटे को कुछ दबंगों ने पहले घर से ले जाकर शराब पिलाई और उसके साथ जमकर मारपीट की। उसको मरणासन्न हालत में छोड़कर चले गए। होश आने पर इलाज कराने के बाद युवक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जगदीश पुत्र गुलाब सिंह निवासी लक्ष्मी नगर दिल्ली ने बताया कि उसका पैत्रिक मकान सिरसागंज के मौलापुर में है। उसकी पत्नी स्नेहलता अपने बेटे निर्भय के साथ रहती है। गांव का पुल्लिया पुत्र राकेश यादव बेटे को गांव के बाहर खेतों में ले गया। आरोपी ने अपने दोस्तों को बुलाया और उसके बेटे को जबरन शराब पिलाई।
इसके बाद बेरहमी से हथियारों से उसके साथ मारपीट की। मरणासन्न अवस्था में छोड़कर आरोपी भाग गए। अब मामले में आरोपी पुल्लिया और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।