Firozabad News: बच्चों ने खोली शिक्षकों की पोल, पूरे स्टाफ पर कार्रवाई की तैयारी
Firozabad News: शिक्षाधिकारियों की सख्ती के बावजूद गढ़ी छत्रपति के परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही जारी है। बीएसए निरीक्षण में कई शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाई गईं, और रजिस्टर में भी हस्ताक्षर नहीं थे। बच्चों ने बताया कि शिक्षक अक्सर देर से आते हैं। इस पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
Firozabad News: शिक्षाधिकारियों की सख्ती के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही की आदत नहीं सुधर रही है। गढ़ी छत्रपति में स्थित परिषदीय स्कूल में बुधवार को बीएसए निरीक्षण करने पहुंचे तो यहां पर कई शिक्षिकाएं गैरहाजिर थी। रजिस्टर में किसी के हस्ताक्षर भी नहीं हुए थे। वहीं बच्चों को पढ़ाते हुए बीएसए ने जब बातों-बातों में शिक्षकों के संबंध में पूछा तो बच्चों ने शिक्षकों की पोल खोल दी। बच्चों ने स्पष्ट कहा कि अक्सर स्कूल में शिक्षक देर से आते हैं। स्कूल के स्टाफ पर विभाग द्वारा कार्रवाई तय मानी जा रही है। बेसिक शिक्षाधिकारी अनिल कुमार ने मल्टी स्टोरी स्कूल काशीराम कॉलोनी गढ़ी छत्रपति का सुबह साढ़े नौ बजे निरीक्षण किया।
स्कूल के निरीक्षण के वक्त शिक्षिका राधा, सपना, पूनम एवं शिक्षामित्र दीपशिखा अनुपस्थित मिले। उपस्थिति पंजिका पर किसी भी शिक्षक के हस्ताक्षर नहीं थे। जब हस्ताक्षर के संबंध में पता किया तो जानकारी मिली कि प्रधानाध्यापक संतोष कुमार के देर से आने के कारण रजिस्टर अलमारी में होने के कारण हस्ताक्षर नहीं हो सके। स्कूल में पंजीकृत 172 छात्रों के सापेक्ष मात्र 72 छात्र उपस्थित थे। इस पर बीएसए ने नाराजगी जाहिर की।
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