Firozabad News: एसएसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं
Firozabad News: एसएसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को यातायात प्रबंधन तथा सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने और कांवड़ शिविरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी सलाह दी।
Firozabad News: एसएसपी ने रविवार को शहर के अलावा शिकोहाबाद,जसराना, सिरसागंज, अरांव में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर यातायात, रूट डायवर्जन व्यवस्था एवं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। एसएसपी आदित्य लांग्हे ने शनिवार देर रात उत्तर थाना क्षेत्र के ककरऊ कोठी चौराहा पर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। यात्रा मार्ग पर यातायात एवं डायवर्जन व्यवस्था, स्थाई पुलिस चौकियों, पुलिस बल, क्यूआरटी, एम्बुलेंस सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा मार्ग से जुड़े ग्राम प्रधानों, पार्षदों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करने, सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने और कांवड़ शिविरों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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