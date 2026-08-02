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Firozabad News: सुहाग नगरी के मंदिरों में आज रहेगी बम-बम भोले की गूंज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार को सुहाग नगरी में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में भव्य अभिषेक पूजन किया। भक्तों की भीड़ ने मंदिरों को ढक लिया और हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालु विभिन्न तरीकों से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, जिसमें जल, दूध और पंचामृत शामिल हैं।

Firozabad News: सुहाग नगरी के मंदिरों में आज रहेगी बम-बम भोले की गूंज

Firozabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार को आज सुहाग नगरी बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठेगी। सोमवार को जिले भर में भोले बाबा के अभिषेक पूजन की धूम रहेगी। भोर होते ही शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगी नजर आएगी। जहां पर वह भक्ति भाव से भोले बाबा का अभिषेक पूजन करेंगे। शहर में राहों पर कांवड़ियों की भीड़ रविवार से ही दिखाई देने लगी। श्रावण मास के पहले सोमवार को सुहाग नगरी में भोले बाबा के अभिषेक पूजन करने के लिए सुबह होते ही शिव मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ेंगे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज उठेगे।

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श्रावण मास का पहला सोमवार तीन अगस्त को पड़ रहा है। सोमवार को सुबह होते ही भक्तों के कदम शिव मंदिरों की तरफ बढ़ेंगे। जहां पर शिव भक्त श्रद्धा भाव से भोले बाबा का अभिषेक पूजन करेंगे। कोई महादेव का दुग्ध अभिषेक करेगा तो कोई पंचामृत से अभिषेक करेगा । कोई श्रद्धालु गंगाजल से अभिषेक करेगा। वहीं ज्यादातर श्रद्धालु जल से अभिषेक करेंगे।

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