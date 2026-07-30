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Firozabad News: श्रावण मास का शुभारंभ, शिव मंदिरों में तैयारियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फिरोजाबाद, । श्रावण मास का आरंभ हो गया है और भक्तों ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। कांवड़ यात्रा की तैयारी भी जोरों पर है। विशेषकर सोमवार को मंदिरों में सजीव भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। पुलिस ने भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुकानदारों को दिशा-निर्देश दिए हैं।

Firozabad News: श्रावण मास का शुभारंभ, शिव मंदिरों में तैयारियां

Firozabad News: फिरोजाबाद, । गुरुवार से श्रावण मास शुरू हो गया है। श्रावण मास के पहले दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मंदिर में पहुंच कर पूजा अर्चना की। शहर के शिवालयों के साथ में देहात के प्रमुख शिव मंदिरों में भी भक्तों ने पहुंच भगवान का जलाभिषेक किया। वहीं इसके साथ में कांवड़ यात्रा के लिए भी भक्तों ने तैयारी शुरू कर दी है। कई भक्त शनिवार एवं रविवार को कांवड़ लाने गंगा घाट के लिए रवाना होंगे। गुरुवार से श्रावण मास का शुभारंभ हो गया। श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। यह मास भगवान शिव का कहा जाता है तथा इस महीने भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भक्तजनों द्वारा की जाती है। गुरुवार को सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। भक्तजनों ने मंदिर में पहुंच कर भगवान शिव की अराधना की तथा जलाभिषेक किया। वहीं गांव देहात के प्रमुख शिव मंदिरों में भी भक्तजन पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सुबह से शाम तक शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही.

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सोमवार को उमड़ेगी भीड़, मंदिरों में शुरू हुई तैयारियां

श्रावण मास के सोमवार का विशेष महत्व रहता है। भक्तजनों द्वारा सोमवार को मंदिरों में पहुंच कर पूजा अर्चना की जाती है तो कांवड़ लेकर पहुंचने वाले शिव भक्त भगवान का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। सोमवार को उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधक भी इंतजाम में जुटे हैं। सावन के सोमवार के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है तो इस अवसर पर मंदिर में आने वाले भक्तों को परेशानी न हो, इसके लिए भी मंदिर के महंत तैयारियों में जुटे हुए हैं।

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खैरगढ़ में पुलिस ने किया जागरुक

खैरगढ़। खैरगढ़ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार मिश्रा ने अपने हमराहियों के साथ ग्राम हाथवंत, कनवारा,कलूपुरा चौराहे पर जागरुकता अभियान चलाया। सोमवार को उमड़ने वाली भक्तों की संभावित भीड़ और डाक कांवड़ यात्रा के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी ने दुकानदारों को दिए कड़े दिशा-निर्देश। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपनी दुकानें सड़कों या चौराहों पर न फैलाएं, ताकि कांवड़ियों के मार्ग में कोई बाधा न उत्पन्न हो। खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने और उचित दरों पर सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये।

सामान्य प्रश्न

श्रावण मास का आरंभ कब हुआ?
श्रावण मास का आरंभ गुरुवार से हुआ।
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