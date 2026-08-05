Firozabad News: गांव जा रहे सगे भाइयों पर फायरिंग, अस्पताल में भर्ती
Firozabad News: भौंडेला गांव में अनुज प्रताप और उसके भाई पर एक घात लगाए हुए हमलावरों ने फायरिंग की। अनुज ने थाने में शिकायत की कि वे बाइक से लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोली चलाई। हालांकि, पुलिस ने कहा कि अनुज ने खुद को गोली मारी है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Firozabad News: थाना रजावली अन्तर्गत सगे भाइयों पर कुछ हमलावरों ने उस समय फायरिंग कर दी। जब वह नगला बीच से बाइक द्वारा अपने गांव लौट रहा था। गांव भौंडेला निवासी अनुज प्रताप पुत्र सतेन्द्र सिंह ने थाने में दी तहरीर में कहा है कि वह नगला बीच से अपने भाई के साथ बाइक से घर जा रहा था। वह नगला सिकन्दर से पहले पहुंचे। वैसे ही पूर्व से घात लगाये बैठे हमलावरों ने उसे रोक लिया। यह देख दोनों भाइयों ने बाइक छोड़कर कच्ची सड़क पर भागने लगे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और तमंचे से फायर कर दिया। इससे वह घायल हो गया।
तमंचे की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। फायरिंग से अनुज घायल हो गया। अनुज को अस्पताल में भर्ती कराया है। थानाध्यक्ष बृजकिशोर सिंह ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अनुज के ऊपर किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई है। उसका कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है उनको झूठा फंसाने के लिये उसने स्वयं ही तमंचे से खुद पर गोली चलाई है। उसके खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
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