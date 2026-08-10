Firozabad News: इकलौते बेटे ने दूसरी मंजिल पर लगाई फांसी, कोहराम
Firozabad News: शिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी में 23 वर्षीय युवक प्रशांत कश्यप ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। वह घर की दूसरी मंजिल पर गया और फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Firozabad News: शिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी में एक युवक ने अज्ञात कारणों से अपने घर की दूसरी मंजिल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस युवक को अस्पताल लेकर आई जहां उसे मृत घोषित कर दिया। प्रशांत कश्यप 23 पुत्र अटल बिहारी निवासी आवास विकास कॉलोनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। वह परिवार का इकलौता था। उसके पिता आवास विकास परिषद में तैनात है। युवक शाम 4 बजे के करीब अपने घर से बाहर गया था। वह जब लौटा तो बिना परिजनों को कुछ बोले घर की दूसरी मंजिल पर चला गया। जब युवक काफी देर तक नीचे नहीं आया तो परिजनों ने ऊपर जाकर देखा तो वह फंदे पर झूल रहा था।बेटे
को फांसी के फंदे पर झूलता देखकर परिजनों की चीख निकल गई। पता चलते ही आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक को फांसी के फंदे से नीचे उतार कर अस्पताल लेकर आई जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।
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