Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: इकलौते बेटे ने दूसरी मंजिल पर लगाई फांसी, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: शिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी में 23 वर्षीय युवक प्रशांत कश्यप ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। वह घर की दूसरी मंजिल पर गया और फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Firozabad News: इकलौते बेटे ने दूसरी मंजिल पर लगाई फांसी, कोहराम

Firozabad News: शिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी में एक युवक ने अज्ञात कारणों से अपने घर की दूसरी मंजिल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस युवक को अस्पताल लेकर आई जहां उसे मृत घोषित कर दिया। प्रशांत कश्यप 23 पुत्र अटल बिहारी निवासी आवास विकास कॉलोनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। वह परिवार का इकलौता था। उसके पिता आवास विकास परिषद में तैनात है। युवक शाम 4 बजे के करीब अपने घर से बाहर गया था। वह जब लौटा तो बिना परिजनों को कुछ बोले घर की दूसरी मंजिल पर चला गया। जब युवक काफी देर तक नीचे नहीं आया तो परिजनों ने ऊपर जाकर देखा तो वह फंदे पर झूल रहा था।बेटे

को फांसी के फंदे पर झूलता देखकर परिजनों की चीख निकल गई। पता चलते ही आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक को फांसी के फंदे से नीचे उतार कर अस्पताल लेकर आई जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Shikohabad Suicide अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।