Firozabad News: शटरिंग कारोबारी ने पार्टनर पर लगाया माल हड़पने का आरोप

Firozabad News: शिकोहाबाद के शोभनपुर निवासी शटरिंग का काम करने वाले युवक ने अपने पार्टनर पर माल हड़पने का आरोप लगाया है। उसने आरोपियों से हत्या की आशंका जताते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बबलू कुमार निवासी शोभनपुर का आरोप है कि उसने एक युवक के साथ पार्टनर में शटरिंग का काम शुरू किया था। कुछ समय कारोबार ठीक चलता रहा। लेकिन कारोबार बढ़ने पर उनकी नीयत बिगड़ गई। उसने धीरे धीरे कर उसका शटरिंग का सामान हड़प लिया। जब उसने पार्टनर से अपना सामान देने के लिए कहा तो उसने सामान देने से इंकार कर दिया। कारोबारी का कहना है कि उसने अपने पार्टनर से कहा कि पंचायत करके जो सामान तुम्हारा है वह तुम ले लो और जो सामान मेरा है उसे वापस कर दो।