Firozabad News: शिकोहाबाद में 8 घंटे तक नहीं आई बिजली, लोग परेशान
Firozabad News: शिकोहाबाद में भारी बारिश ने बिजली सप्लाई व्यवस्था को प्रभावित किया है। मंगलवार सुबह 9 बजे से कटौती शुरू होने के बाद शाम 5 बजे तक बिजली पूरी तरह बंद रही। माधोगंज फीडर पर पेड़ों की शाखाओं के गिरने से सप्लाई ठप्प हो गई। उपभोक्ताओं को इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा।
Firozabad News: शिकोहाबाद में झमाझम बरसात ने नगर की बिजली सप्लाई व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। मंगलवार की सुबह 9 बजे से बिजली की कटौती शुरू हो गई। बिजली की सप्लाई बंद होने से लोग हाल बेहाल हो गए। भीषण बरसात के कारण हुए जलभराव के साथ ही तारों पर पेड़ों की शाखाएं गिरने से माधोगंज फीडर सबसे अधिक प्रभावित रहा। मंगलवार की सुबह बरसात होते ही बिजली की कटौती शुरू हो गई जो शाम 5 बजे तक सप्लाई पूरी तरह से बाधित रही। विभागीय कर्मियों की माने तो माधोगंज फीडर क्षेत्र में कई जगह पेड़ की डालियां तारों पर गिर गई।
जिससे पूरे फीडर की सप्लाई ठप्प पड़ गई। जबकि बिजली विभाग द्वारा बरसात से पहले तारों के पास की टहनियों की कटाई करा ली जाती थी। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। बिजली न आने के कारण लोग घरों में अंधकार में बैठे रहे। वही गर्मी से बच्चे भी बेहाल रहे।
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