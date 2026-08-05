Firozabad News: महाकाल कांवड़ यात्रा के पहुंचने पर उमड़ी भक्तों की भीड़

Firozabad News: महाकाल कांवड़ यात्रा के पहुंचने पर उमड़ी भक्तों की भीड़
Firozabad News: शिकोहाबाद में महाकाल शिवजी की कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शिवभक्त सोरों से भगवान महाकाल को रथ पर सवार करके लाए। एटा चौराहे पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रा चौमुखी महादेव मंदिर और टुइया वाले शिवमंदिर मेला बाग पहुंची, जहां भगवान शिव को कांवड़ अर्पित की गई।
Firozabad News: शिकोहाबाद में धूमधाम के साथ महाकाल शिवजी की कांवड़ यात्रा निकाली गई। भगवान शिव की रथ कांवड़ यात्रा के नगर में प्रवेश करते ही लोगों ने पुष्प वर्षा कर भगवान शिव की कांवड़ का स्वागत किया। नगर के शिवभक्त मंगलवार को सोरों से भगवान महाकाल शिव को रथ पर सवार कर कांवड़ यात्रा लेने के लिए गए थे। कांवड़ बुधवार को सोरों से शिकोहाबाद पहुंची। महाकाल की कांवड़ एटा चौराहे पर पहुंचते ही लोगों ने भगवान शिव पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। भक्तगण महाकाल के रथ को धक्का देकर पुण्यलाभ कमा रहे थे। महाकाल की कांवड़ चौमुखी महादेव मंदिर पर पहुंची, जहां चौमुखी महादेव पर कांवड़ चढ़ाई गई।
उसके बाद कांवड़ यात्रा टुइया वाले शिवमंदिर मेला बाग पहुंची। जहां भगवान शिव को कांवड़ अर्पित की गई। महाकाल कांवड़ के दौरान पूरा नहर बम बम भोले के जयकारे से गूंज उठा।
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