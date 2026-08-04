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Firozabad News: झमाझम बारिश में बंद पड़े वाहन, घरों, दुकानों में घुसा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद में मंगलवार सुबह से तेज बारिश शुरू हुई, जिससे नगर की सड़कों और गलियों में दो फीट तक पानी भर गया। बारिश के कारण दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। लोगों को दिन भर अपने दुपहिया और चार पहिया वाहनों को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

Firozabad News: झमाझम बारिश में बंद पड़े वाहन, घरों, दुकानों में घुसा पानी

Firozabad News: शिकोहाबाद में मंगलवार की सुबह से तेज बरसात से नगर की सड़कें, गलिया ताल तलैया बन गए। जगह जगह बाजार के साथ ही गलियों में दो दो फीट पानी भर गया। सरकारी विभागों के साथ ही दुकानों, घरों में गलियों का पानी घुस गया। जिससे लोगों को घरों, दुकानों से पानी निकालने के लिए दिन भर जूझना पड़ा। मंगलवार की सुबह से ही नगर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सड़कों, गलियों में जलभराव जैसी स्थिति हो गई। थाना परिसर, तहसील तिराहा से लेकर कटरा बाजार, नगर पालिका रोड पर भारी जलभराव हो गया।

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बाजार में दो फीट पानी जमा होने से दुपहिया वाहन, कारों के साइलेंसर में पानी जाने से वाहन जहां के तहां बंद हो गए। ऐसे में लोगों को अपने दुपहिया वाहनों को खींचकर ले जाना पड़ा।

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