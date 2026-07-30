Firozabad News: एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार डिवाइडर से टकराए, घायल

Firozabad News: शिकोहाबाद। थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 53 किमी के पास बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कृष्णा राजपूत (18) पुत्र रामवीर सिंह निवासी अटेर भिंड मध्य प्रदेश गोलू (20) राजपूत पुत्र राजेन्द्र राजपूत के साथ बाइक से आगरा से बाइक से लौटकर अपने घर जा रहे थे। जब उनकी बाइक आगरा एक्सप्रेस वे के 53 किमी के पास पहुंची ही थी कि तभी नसीरपुर कट पर उतरने के दौरान उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वही नेशनल हाईवे ऋतु होटल के पास हुए सड़क हादसे में बॉबी पुत्र धर्मेन्द्र निवासी अलीगंज एटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।