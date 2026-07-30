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Firozabad News: एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार डिवाइडर से टकराए, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घटना में बाइक सवार युवक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकरा गए, जबकि दूसरी घटना में हलवाई का काम कर रहे युवक की गांव के लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है।

Firozabad News: एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार डिवाइडर से टकराए, घायल

Firozabad News: शिकोहाबाद। थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 53 किमी के पास बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कृष्णा राजपूत (18) पुत्र रामवीर सिंह निवासी अटेर भिंड मध्य प्रदेश गोलू (20) राजपूत पुत्र राजेन्द्र राजपूत के साथ बाइक से आगरा से बाइक से लौटकर अपने घर जा रहे थे। जब उनकी बाइक आगरा एक्सप्रेस वे के 53 किमी के पास पहुंची ही थी कि तभी नसीरपुर कट पर उतरने के दौरान उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वही नेशनल हाईवे ऋतु होटल के पास हुए सड़क हादसे में बॉबी पुत्र धर्मेन्द्र निवासी अलीगंज एटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

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पिता ने लगाया पुत्र की पिटाई करने का आरोप

जसराना। शादी समारोह में हलवाई का कार्य करने गए युवक की गांव के लोगों ने पिटाई लगा दी। घायलावस्था में कोतवाली पहुंचे युवक का डाक्टरी परीक्षण पुलिस द्वारा कराने के बाद पीडित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है।

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पूरा मामला 22 जुलाई का है

पीडित घमण्डी लाल निवासी नगला किशनी का कहना है कि उसका पुत्र ओमप्रकाश हलवाई का कार्य करता है। 22 जुलाई को वह नगला गेंहू में जनकसिंह का कार्य करने गया था। शादी समारोह चल रहा था कि इसी दौरान बिजेंद्रपाल, भूरे उर्फ ज्ञानेंद्र, हरेंद्र, रूपेंद्र नगला गेंहू बिजेंद्रपाल, भूरे उर्फ ज्ञानेंद्र, हरेंद्र, रूपेंद्र निवासी नगला गेंहू थाना जसराना आए और खाना में नमक मिर्च कम होने का आरोप लगाकर गालियां देने लगे। पुत्र द्वारा गालियां देने का विरोध किया तो लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने से वह गंभीर रुप से घायल हो गया। चीख पुकार मचने पर पूडी बेलने वाली महिलाओं ने उसको बचाया। पीडित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पहली दुर्घटना में कितने युवक घायल हुए?
पहली दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए।
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