Firozabad News: एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार डिवाइडर से टकराए, घायल

Firozabad News: शिकोहाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जसराना में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी है।

Firozabad News: शिकोहाबाद। थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 53 किमी के पास बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कृष्णा राजपूत (18) पुत्र रामवीर सिंह निवासी अटेर भिंड मध्य प्रदेश गोलू (20) राजपूत पुत्र राजेन्द्र राजपूत के साथ बाइक से आगरा से बाइक से लौटकर अपने घर जा रहे थे। जब उनकी बाइक आगरा एक्सप्रेस वे के 53 किमी के पास पहुंची ही थी कि तभी नसीरपुर कट पर उतरने के दौरान उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वही नेशनल हाईवे ऋतु होटल के पास हुए सड़क हादसे में बॉबी पुत्र धर्मेन्द्र निवासी अलीगंज एटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

पिता ने लगाया पुत्र की पिटाई करने का आरोप जसराना। शादी समारोह में हलवाई का कार्य करने गए युवक की गांव के लोगों ने पिटाई लगा दी। घायलावस्था में कोतवाली पहुंचे युवक का डाक्टरी परीक्षण पुलिस द्वारा कराने के बाद पीडित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है।

पूरा मामला 22 जुलाई का है। पीडित घमण्डी लाल निवासी नगला किशनी का कहना है कि उसका पुत्र ओमप्रकाश हलवाई का कार्य करता है। 22 जुलाई को वह नगला गेंहू में जनकसिंह का कार्य करने गया था। शादी समारोह चल रहा था कि इसी दौरान बिजेंद्रपाल, भूरे उर्फ ज्ञानेंद्र, हरेंद्र, रूपेंद्र नगला गेंहू बिजेंद्रपाल, भूरे उर्फ ज्ञानेंद्र, हरेंद्र, रूपेंद्र निवासी नगला गेंहू थाना जसराना आए और खाना में नमक मिर्च कम होने का आरोप लगाकर गालियां देने लगे। पुत्र द्वारा गालियां देने का विरोध किया तो लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने से वह गंभीर रुप से घायल हो गया। चीख पुकार मचने पर पूडी बेलने वाली महिलाओं ने उसको बचाया। पीडित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.