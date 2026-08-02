Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: घर में घुस लाखों के आभूषण एवं नकदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: गांव नगला गंगाह भदान में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों के आभूषण और नगदी चोरी कर ली। घटना 30 जुलाई की रात को हुई, जब परिवार सो रहा था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश में जुट गई है।

Firozabad News: घर में घुस लाखों के आभूषण एवं नकदी चोरी

Firozabad News: थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव नगला गंगाह भदान में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों के आभूषण, नगदी चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। योगेन्द्र पुत्र प्रयाग सिंह निवासी नगला गंगाह भदान थाना नगला खंगर का पूरा परिवार 30 जुलाई की रात अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। घर के नीचे हिस्से में कोई नहीं था। रात में अचानक से बारिश शुरू हुई तो पूरा परिवार छत से नीचे आया तो कमरो में रखा सामान अस्त व्यस्त हालत में पड़ा हुआ था।कमरों

में रखे बक्से एवं अलमारी खुली पड़ी थी। चोर घर से चार सोने की चुड़ी, सोने की एक सिर की बेंदी, एक लेडीज अंगूठी, अस्सी हजार रुपये चोरी कर ले जा चुके थे। चोरी की जानकारी होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Crime News Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।