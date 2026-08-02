Firozabad News: घर में घुस लाखों के आभूषण एवं नकदी चोरी
Firozabad News: गांव नगला गंगाह भदान में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों के आभूषण और नगदी चोरी कर ली। घटना 30 जुलाई की रात को हुई, जब परिवार सो रहा था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश में जुट गई है।
Firozabad News: थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव नगला गंगाह भदान में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों के आभूषण, नगदी चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। योगेन्द्र पुत्र प्रयाग सिंह निवासी नगला गंगाह भदान थाना नगला खंगर का पूरा परिवार 30 जुलाई की रात अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। घर के नीचे हिस्से में कोई नहीं था। रात में अचानक से बारिश शुरू हुई तो पूरा परिवार छत से नीचे आया तो कमरो में रखा सामान अस्त व्यस्त हालत में पड़ा हुआ था।कमरों
में रखे बक्से एवं अलमारी खुली पड़ी थी। चोर घर से चार सोने की चुड़ी, सोने की एक सिर की बेंदी, एक लेडीज अंगूठी, अस्सी हजार रुपये चोरी कर ले जा चुके थे। चोरी की जानकारी होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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