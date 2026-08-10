Firozabad News: यमुना के बढ़ते जलस्तर से 12 गांवों के किसानों में दहशत

Firozabad News: यमुना के बढ़ते जलस्तर से 12 गांवों के किसानों में दहशत
Firozabad News: पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण टूंडला के तलहटी वाले गांवों में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इससे टूंडला क्षेत्र
Firozabad News: पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण टूंडला के तलहटी वाले गांवों में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इससे टूंडला क्षेत्र के यमुना किनारे बसे एक दर्जन से अधिक गांवों में दहशत का माहौल है। किसानों को अपनी खड़ी फसल डूबने का डर सताने लगा है। जिस प्रकार से पहाड़ों पर बरसात हो रही है। उससे बैराजों में पानी अधिक हो गया है। अब उनका पानी छोड़ने की नौवत आ गई है। बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण टूंडला क्षेत्र में यमुना का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया है। जिसको लेकर तलहटी में निवास करने वाले लोग चिंतित हो गये हैं।
अब तक यमुना नदी में पानी अधिक नहीं था। ग्वारई में संत कुमार धाकरे के मकान के पास और रामगढ़ में संजीव वर्मा के घर के दरवाजे तक पानी पहुंच गया है। प्राथमिक विद्यालय के पास भी पानी भर गया है। पशु पानी में बंधे नजर आ रहे हैं।टूंडला क्षेत्र के किसानों का कहना है कि 2 दिन पहले यमुना का पानी कम हुआ था, लेकिन रविवार से जलस्तर फिर डेढ़ फीट बढ़ गया। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने, घाटों की सीढ़ियों पर स्नान न करने और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जरूरी सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है।
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