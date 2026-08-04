Firozabad News: वित्तीय अनियमिता में यूपीएस जरैला की प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित

Firozabad News: जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने अरांव ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय जरैला की प्रभारी प्रधानाध्यापिका को वित्तीय अनियमितताओं और अभिलेखों में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उन्होंने प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं मिलने, कारण बताओ नोटिस का जवाब निर्धारित समय में नहीं देने के कारण कार्रवाई की है। पूरे मामले की विभागीय जांच जसराना बीईओ को सौंपी है। छह जुलाई को विद्यालय के सहायक अध्यापक देवेंद्र कुमार, आशिया परवीन, आलोक सिंह, शिक्षामित्र भूरी सिंह, राजश्री और परिचारक चेतन कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रभारी प्रधानाध्यापिका शीतला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षकों ने आरोप लगाए थे कि वे विद्यालय के अभिलेखों में हेरफेर, कंपोजिट ग्रांट के उपयोग में वित्तीय अनियमितता, विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी, गैस सिलेंडर के बजाय चूल्हे पर मिड-डे मील बनवाती हैं।बेसिक