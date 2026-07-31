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Firozabad News: झोपड़ी के बाहर नग्न मिली गर्भवती, दुष्कर्म की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: उत्तर प्रदेश के इटावा के टापाखुर्द चौराहे के पास एक गर्भवती महिला नग्न अवस्था में पाई गई। उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला गंभीर अवस्था में है और उसे सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। उसके पति ने दुष्कर्म की आशंका जताई है।

Firozabad News: झोपड़ी के बाहर नग्न मिली गर्भवती, दुष्कर्म की आशंका

Firozabad News: उत्तर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह टापाखुर्द चौराहा के निकट झोपड़ी के बाहर नग्न अवस्था में एक गर्भवती महिला पड़ी मिली। उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे ट्रामा सेंटर लेकर आए। जहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। जानकारी होने पर पति और रिश्तेदार भी पहुंच गए। पति ने दुष्कर्म की आशंका जताई है। पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला इटावा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी एक युवक पिछले तीन माह से अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ टापाखुर्द चौराहा के निकट झोपड़ी में रहता है।

उसकी पत्नी छह माह की गर्भवती है। युवक पत्थर की सिल-बट्टा बेचने का काम करता है। गुरुवार सुबह युवक सिल-बट्टा बेचने के लिए सिरसागंज गया था। रात होने पर वह सिरसागंज ही रुक गया, जबकि घर पर उसकी पत्नी और बच्चे थे। शुक्रवार सुबह पांच बजे आसपास की महिलाएं टहलने के लिए निकलीं तो गर्भवती महिला झोपड़ी के बाहर नग्न अवस्था में पड़ी दिखाई दी। उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया था, जिससे उसके सिर से खून निकल रहा था।देखते ही देखते महिलाओं की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर सीओ सिटी संतोष कुमार शर्मा और इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी पर महिला का पति, उसकी बहन सहित अन्य रिश्तेदार भी पहुंच गए। उसके पति ने दुष्कर्म होने की आशंका जताई है। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सैफई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी रवि त्यागी का कहना है कि महिला के सिर पर चोट के निशान है। पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह और उत्तर थाना प्रभारी से मामले के बारे में जानकारी ली।

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