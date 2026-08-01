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Firozabad News: महिला से दुष्कर्म की आशंका को लेकर स्लाइड जांच को भेजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टापाखुर्द चौराहा के निकट एक गर्भवती महिला नग्न अवस्था में पाई गई। उसके सिर पर चोट के निशान थे। उसे सैफई मेडिकल कालेज में उपचार के लिए भेजा गया है। दुष्कर्म की आशंका के चलते जांच चल रही है।

Firozabad News: महिला से दुष्कर्म की आशंका को लेकर स्लाइड जांच को भेजी

Firozabad News: फिरोजाबाद। उत्तर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह टापाखुर्द चौराहा के निकट झोपड़ी के बाहर नग्न अवस्था में एक गर्भवती महिला पड़ी मिली थी। उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया था। उसको सैफई मेडिकल कालेज भेजा है जहां उसका उपचार चल रहा है। दुष्कर्म की आशंका को लेकर स्लाइड जांच के लिए भेजी है।

पृष्ठभूमि

जिला इटावा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी एक युवक पिछले तीन माह से अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ टापाखुर्द चौराहा के निकट झोपड़ी में रहता है। उसकी पत्नी छह माह की गर्भवती है। युवक पत्थर की सिल-बट्टा बेचने का काम करता है। गुरुवार सुबह युवक सिल-बट्टा बेचने के लिए सिरसागंज गया था। रात होने पर वह सिरसागंज ही रुक गया, जबकि घर पर उसकी पत्नी और बच्चे थे। शुक्रवार सुबह पांच बजे आसपास की महिलाएं टहलने के लिए निकलीं तो गर्भवती महिला झोपड़ी के बाहर नग्न अवस्था में पड़ी दिखाई दी। उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया था, जिससे उसके सिर से खून निकल रहा था।

इलाज और जांच

सीओ सिटी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि महिला का इलाज जिला अस्पताल में कराया जहां से गंभीर हालत होने पर आगरा रेफर किया। परिवार चाहता था कि इटावा का रहने वाला है इसलिए सैफई में रेफर कर दिया जाए। वहां पर परिवार के बीच महिला जल्दी रिकवर भी करेगी और देखभाल बेहतर कर लेगा। सैफई में महिला का उपचार चल रहा है। वहीं महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका को लेकर स्लाइड जांच को भेजी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

प्रश्नोत्तरी

वह महिला कहाँ पाई गई थी?
महिला टापाखुर्द चौराहा के निकट झोपड़ी के बाहर नग्न अवस्था में पाई गई थी।
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लेखक के बारे में

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