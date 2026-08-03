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Firozabad News: बिजली कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: विकास खंड हाथवंत के डूडपुरा में पिछले एक सप्ताह से विद्युत ट्रांसफार्मर में तकनीकी कमी आई है, जिससे ग्रामीणों को विद्युत सप्लाई नहीं मिल रही है। इससे ग्रामीणों को पानी और मोबाइल चार्ज करने में कठिनाई हो रही है। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

Firozabad News: बिजली कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा

Firozabad News: विकास खंड हाथवंत के डूडपुरा में विगत एक सप्ताह से विद्युत ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी कमी के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई नहीं मिल रही। ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जहां विद्युत सप्लाई न मिलने के कारण पीने के पानी के लिए एवं मोबाइल चार्ज करने के लिए भी इधर-उधर भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत उप संस्थान प्रतापपुर पर शिकायत भी दर्ज कराई है। अवर अभियंता के आश्वासन देने के बाद भी विद्युत ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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