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Firozabad News: शराब की बिक्री करते पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: थाना मटसैना के उपनिरीक्षक हाकिम सिंह ने गश्त के दौरान अवैध शराब बेचते व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस ने वादेश निवासी सड़ामई से 24 पौव्वा देशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई अवैध शराब बिक्री के खिलाफ की गई।

Firozabad News: शराब की बिक्री करते पकड़ा

Firozabad News: थाना मटसैना के उपनिरीक्षक हाकिम सिंह हमराहों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान ऊंधनी जाने वाले पक्के मार्ग पर एक व्यक्ति के अवैध शराब की बिक्री करने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर वादेश निवासी सड़ामई को पकड़ा। उसके हाथ में मिले थैले से 24 पौव्वा देशी शराब बरामद हुई।

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