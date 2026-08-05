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Firozabad News: एसएसपी ने दो थाना प्रभारी किए लाइन हाजिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: एसएसपी आदित्य लांग्हे ने बुधवार को दो थाना प्रभारियों को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। बसई मोहम्मदपुर और फरिहा थाना प्रभारी को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। जन सुनवाई में भी इन दोनों थाना क्षेत्रों से पुलिस लाइन में शिकायतें आ रहीं थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

Firozabad News: एसएसपी ने दो थाना प्रभारी किए लाइन हाजिर

Firozabad News: एसएसपी आदित्य लांग्हे ने बुधवार को जिले के दो थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया। विभागीय जानकारी के अनुसार इनके खिलाफ लगातार विभागीय कार्यों को लेकर लापरवाही की शिकायतें आ रही थीं। पुलिस लाइन में तैनात संजय कुमार पांडेय को बसई मोहम्मदपुर थाने की जिम्मेदारी सौंपी है। जबकि बसई मोहम्मदपुर थाना प्रभारी कृष्ण स्वरूप पाल को लाइन हाजिर करते हुए पुलिस भेजा गया है। फरिहा थाना प्रभारी राजीव कुमार को भी लाइन हाजिर करते हुए पुलिस लाइन भेजा है। दक्षिण थाना क्षेत्र की सुहाग नगर पुलिस चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र कुमार फरिहा थाना प्रभारी बनाया है। दो थाना प्रभारियों पर लापरवाही को लेकर हुई कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

जन सुनवाई के दौरान भी इन दोनों थाना क्षेत्रों के फरियादी सबसे ज्यादा पुलिस लाइन पहुंच रहे थे।

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