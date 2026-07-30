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Firozabad News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने पुलिस सहायता बूथ, सुरक्षा में लगे जवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की है। 10 जोन और 20 सेक्टर में बांटे गए जिले में 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। कांवड़ यात्रा मार्गो पर 24 अगस्त तक यातायात डायवर्जन रहेगा। रेलवे और आरपीएफ ने भी सुरक्षा तैयारियां की हैं।

Firozabad News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने पुलिस सहायता बूथ, सुरक्षा में लगे जवान

Firozabad News: फिरोजाबाद। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों पर पुलिस का सुरक्षा पहरा रहेगा। जिले में कहीं भी मार्ग भटकें नहीं इसलिए जगह-जगह पुलिस सहायता बूथ बनाए जा रहे हैं। जिले को 10 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। शहरी क्षेत्र में 909 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इनके अलावा 1091 जवान जसराना से लेकर नसीरपुर बार्डर और टूंडला सर्किल में तैनात रहेंगे। इनमें महिला एवं पुरुष जवानों के साथ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। गुरुवार से सावन माह शुरू हो गया है। शिव भक्त सोरों से गंगाजल लाकर विभिन्न स्थानों पर स्थित मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इनके अलावा प्रत्येक सोमवार को शिवभक्तों की भीड़ उमड़ेगी, तो बम-बम भोले के जयकारों से राहें गुंजायमान होगीं। इसको देखते हुए डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांग्हे ने पहले से ही कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर बेहतर व्यवस्थाएं करने पर जोर दिया गया। मार्गों के किनारों पर खड़ी झाड़ियों को कटवाते हुए गड्ढे भरवाए गए हैं। साथ ही बिजली के तार भी ऊंचे कराए गए हैं, ताकि कोई हादसा नहीं हो सके。

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कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था

कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। पुलिस के जवान दिन रात शिव भक्तों की सुरक्षा में लगे रहेंगे। जगह-जगह पुलिस सहायता बूथ खोले गए हैं, ताकि परेशानी होने पर शिव भक्तों को तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। इनके अलावा जिले को 10 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर में जिला स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहरी क्षेत्र में 909 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इनमें तीन सीओ, 11 थाना प्रभारी, पांच इंस्पेक्टर, 76 एसआई, आठ महिला एसआई, 567 पुरुष सिपाही, 124 महिला सिपाही के अलावा 115 होमगार्ड तैनात रहेंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर 1091 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें महिला एवं पुरुष जवानों के साथ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।

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यातायात डायवर्जन की जानकारी

कांवड़ यात्रा मार्गों पर 24 अगस्त तक रहेगा रूट डायवर्ट

सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान जिले के विभिन्न मार्गों पर यातायात डायवर्जन रहेगा। यह व्यवस्था 31 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक रहेगी। शुक्रवार और सोमवार शाम छह बजे से शुरू होकर सुबह छह बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने शिवभक्तों की परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

आरपीएफ और रेलवे तैयारियाँ

आरपीएफ, रेलवे विभाग ने की तैयारी

सावन माह को लेकर आरपीएफ और रेलवे विभाग के अधिकारियों ने भी तैयारी कर ली है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, रेलवे ट्रैक और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारियों से किसी भी घटना की सूचना तत्काल साझा करने और आवश्यकता पड़ने पर बिना विलंब एक-दूसरे को अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने की सहमति बनाई गई है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान कितने पुलिस जवान तैनात रहेंगे?
शहरी क्षेत्र में 909 पुलिस के जवान और ग्रामीण मार्गों पर 1091 जवान तैनात रहेंगे।
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