Firozabad News: रातभर वांछितों की तलाश में दबिशें, 39 गिरफ्तार
Firozabad News: शनिवार रात पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसमें 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 34 एनबीडल्यू, एक एसआर और चार अन्य वांछित अभियुक्त शामिल हैं। सभी को जिला कारागार भेज दिया गया है। अभियान एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चलाया गया था, जो रविवार सुबह तक चला।
Firozabad News: एसएसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा शनिवार रात पांच घंटे तक चलाए गए अभियान में 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनमें 34 एनबीडल्यू , एक एसआर और चार अन्य वांछित अभियुक्त शामिल हैं। पुलिस ने सभी को जिला कारागार भेज दिया है। एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार रात 12 बजे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान शुरू हुआ जो रविवार सुबह पांच बजे तक चला। जिसमें उत्तर थाना पुलिस ने दो, दक्षिण ने चार, रसूलपुर ने एक, रामगढ़ थाना पुलिस ने दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
टूंडला थाना पुलिस ने एक, पचोखरा ने एक, नसीरपुर ने एक, अरांव थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शिकोहाबाद थाना पुलिस ने एक, खैरगढ़ ने सात, मक्खनपुर ने एक, जसराना थाना पुलिस ने दो, फरिहा ने दो, एका ने छह, मटसेना ने छह और लाइनपार थाना पुलिस ने एक अभियुक्त गिरफ्तार किया।
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