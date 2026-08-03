Firozabad News: महिला के हत्या में लुटेरा सुनार साथी सहित मुठभेड़ में गिरफ्तार
Firozabad News: मक्खनपुर पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ में लुटेरों को गिरफ्तार किया। दोनों लुटेरे घायल हुए और उनसे लूटे गए सोने-चांदी के आभूषण, आधार, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद हुआ। यह लूट एक सप्ताह पूर्व विधवा महिला के हत्या कर की गई थी।
Firozabad News: मक्खनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने रविवार देर रात मुठभेड़ में लुटेरे सुनार को उसके साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनसे लूटे गए सोने-चांदी के आभूषण, मृतका का आधार एवं एटीएम कार्ड, तमंचे और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। लुटेरों ने एक सप्ताह पूर्व घर में अकेली रह रही विधवा की नुकीली वस्तु से प्रहार कर हत्या की थी और सोने-सांदी के आभूषण लूटे थे। 23 जुलाई की रात मक्खनपुर के स्टेशन रोड निवासी 52 वर्षीय सरोज देवी पत्नी रामवकील की बदमाशों ने नुकीली वस्तु से प्रहार कर हत्या कर दी थी।
बदमाश सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए थे।रविवार देर रात पुलिस टीम को सूचना मिली कि उक्त घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्त खाटू श्याम मंदिर के पास हाईवे किनारे खड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंच घेराबंदी कर ली।पु फायरिंग में दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपने नाम लक्की पुत्र संजय निवासी रामबाग नगर नई बस्ती सौ फुटा रोड कालिंदी विहार थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा और आकाश उर्फ हनुमान पुत्र धर्मेंद्र कुमार उर्फ पप्पू निवासी सदर बाजार थाना मक्खनपुर बताया।
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