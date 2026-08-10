Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: घर में घुसकर महिला को धमकाने का आरोपी दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: जसराना में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने महिला के घर में घुसकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर युवक को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से एक तमंचा एवं जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी को न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया गया।

Firozabad News: घर में घुसकर महिला को धमकाने का आरोपी दबोचा

Firozabad News: जसराना में घर में घुसकर महिला के साथ गाली गलौज करने एवं विरोध करने पर तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को पुलिस ने तमंचा सहित गिरफ्तार किया। ब्रजेश पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी ग्राम नगला शादी थाना जसराना के ​खिलाफ आबू अतुर्रा निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में महिला ने आरोप लगाया था कि युवक घर में घुस आया और अकारण ही गालियां देने लगा। महिला द्वारा विरोध करने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपी युवक को पकडने के लिए पुलिस ने मुखबिर लगाए तो युवक बीती रात्रि पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस मिला है। थाना प्रभारी निरीक्षक भगवत सिंह गुर्जर ने बताया युवक को न्यायालय के निर्देश पर जेल भेजा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jasrana Firozabad Latest News Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।