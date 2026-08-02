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Firozabad News: कच्ची शराब के साथ पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: थाना सिरसागंज के उपनिरीक्षक अरुण कुमार और उनकी टीम ने शराब की अवैध बिक्री की सूचना पर कार्रवाई की। उन्होंने हैवतपुर अंडरपास के निकट छापेमारी करते हुए गिहार कॉलोनी के निवासी रनवीर को पकड़ा, जिसके पास से सफेद केन में कच्ची शराब बरामद हुई।

Firozabad News: कच्ची शराब के साथ पकड़ा

Firozabad News: थाना सिरसागंज के उपनिरीक्षक अरुण कुमार ह रमाहों के साथ गश्त पर थे। शराब की अवैध बिक्री की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने हैवतपुर अंडरपास के निकट दबिश दी। मौके से गिहार कॉलोनी सिरसागंज निवासी रनवीर को पकड़ा। उसके पास मिली सफेद केन में कच्ची शराब मिली।

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