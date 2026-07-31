Firozabad News: बच्चे को उठाकर ले जाता युवक दबोचा
Firozabad News: थाना उत्तर पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को पकड़ा, जो 6 साल के बच्चे को उठाकर गांधी पार्क की ओर ले जा रहा था। लोगों की चीख-पुकार सुनकर युवक को पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई की गई। जांच में युवक विक्षिप्त पाया गया और पुलिस ने उसे फटकार लगाकर छोड़ दिया।
Firozabad News: थाना उत्तर पुलिस ने एक युवक को गुरुवार की रात को दबोचा। वह बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। बच्चे को वह गांधी पार्क की ओर लेकर भागा। युवक की उम्र करीब 25 साल थी और बच्चा करीब 6 साल का था। जैसे ही लोगों के चीख पुकार की तो युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी को थाना उत्तर लाया गया। पुलिस ने जांच की तो पाया कि युवक विक्षिप्त है और वह दुकानों के बाहर ही सोता रहता है। जांच के बाद पुलिस ने युवक को फटकार लगाई और छोड़ दिया। रवि त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना उत्तर ने बताया कि युवक विक्षिप्त होने के चलते जांच के बाद छोड़ दिया था।
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