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Firozabad News: पुलिस ने दो चोर किए गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान रसूलपुर थाना पुलिस ने एटा रोड पर चोरी की घटना में संलिप्त हरिओम और प्रदीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी का ई-रिक्शा भी बरामद किया है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

Firozabad News: पुलिस ने दो चोर किए गिरफ्तार

Firozabad News: एसएसपी के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रसूलपुर थाना पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले हरिओम पुत्र बेनीराम, प्रदीन पुत्र धर्म नारायण निवासी मणि की मढिया एटा रोड थाना टूंडला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों चोरों को जेल भेज दिया है।

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