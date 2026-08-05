Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: चोरी के मोबाइल सहित चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया। दक्षिण थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोबाइल चोरी का आरोपी नगला पचिया के निकट खड़ा है। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया। आरोपी का नाम सतीश बाबू बताया गया है।

Firozabad News: चोरी के मोबाइल सहित चोर गिरफ्तार

Firozabad News: एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण थाना पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि मोबाइल चोरी के मामले में वांछित चल रहा चोर नगला पचिया के निकट खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सतीश बाबू पुत्र पप्पू सिंह निवासी भीमनगर बताया। थाना प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि चोर को जेल भेज दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Crime News Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।