Firozabad News: चोरी के मोबाइल सहित चोर गिरफ्तार
Firozabad News: एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया। दक्षिण थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोबाइल चोरी का आरोपी नगला पचिया के निकट खड़ा है। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया। आरोपी का नाम सतीश बाबू बताया गया है।
Firozabad News: एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण थाना पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि मोबाइल चोरी के मामले में वांछित चल रहा चोर नगला पचिया के निकट खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सतीश बाबू पुत्र पप्पू सिंह निवासी भीमनगर बताया। थाना प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि चोर को जेल भेज दिया है।
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