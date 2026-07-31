Firozabad News: मकान गिरने से घर का सामान नष्ट, बुजुर्ग को लगी चोट
Firozabad News: ग्राम नगला रामा में एक रिहायशी मकान गिरने से गाँव में हड़कंप मच गया। मकान के अंदर सो रहे ओमवीर सिंह का परिवार भाग्यशाली रहा, कि समय रहते मलबे से निकल आया। घायल लायक सिंह को ग्रामीणों ने मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुँचाया। अगर जल्दी मदद नहीं होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।
Firozabad News: थाना जसराना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नगला रामा में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहाँ एक रिहायशी मकान अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। नगला रामा निवासी ओमवीर सिंह का परिवार रोजाना की तरह अपने घर में सो रहा था। शुक्रवार तड़के अचानक मकान की छत और दीवारें ढह गईं। जब तक लोग कुछ समझ पाते, चारों तरफ मलबे का गुबार और चीख-पुकार मच गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और राहत कार्य शुरू किया। मकान मालिक ओमवीर सिंह ने बताया कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर के भीतर ही लेटे हुए थे।मकान
गिरते ही वहाँ सो रहे लायक सिंह मलबे के नीचे दब गए, जिससे वह घायल हो गए। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर लायक सिंह को बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत यह रही कि समय रहते लोग मलबे से बाहर निकल आए, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी।
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