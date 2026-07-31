Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: मकान गिरने से घर का सामान नष्ट, बुजुर्ग को लगी चोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: ग्राम नगला रामा में एक रिहायशी मकान गिरने से गाँव में हड़कंप मच गया। मकान के अंदर सो रहे ओमवीर सिंह का परिवार भाग्यशाली रहा, कि समय रहते मलबे से निकल आया। घायल लायक सिंह को ग्रामीणों ने मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुँचाया। अगर जल्दी मदद नहीं होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

Firozabad News: मकान गिरने से घर का सामान नष्ट, बुजुर्ग को लगी चोट

Firozabad News: थाना जसराना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नगला रामा में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहाँ एक रिहायशी मकान अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। नगला रामा निवासी ओमवीर सिंह का परिवार रोजाना की तरह अपने घर में सो रहा था। शुक्रवार तड़के अचानक मकान की छत और दीवारें ढह गईं। जब तक लोग कुछ समझ पाते, चारों तरफ मलबे का गुबार और चीख-पुकार मच गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और राहत कार्य शुरू किया। मकान मालिक ओमवीर सिंह ने बताया कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर के भीतर ही लेटे हुए थे।मकान

ये भी पढ़ें:Bahraich News: मकान की दीवार भरभराकर ढही, अधेड़ की मौत

गिरते ही वहाँ सो रहे लायक सिंह मलबे के नीचे दब गए, जिससे वह घायल हो गए। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर लायक सिंह को बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत यह रही कि समय रहते लोग मलबे से बाहर निकल आए, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Firozabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।