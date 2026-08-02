Firozabad News: नेचुरल गैस हुई हुई महंगी, कांच इकाइयों पर बढ़ा आर्थिक भार
Firozabad News: शहर की चूड़ी और कांच कारखानों में नेचुरल गैस की कीमत में 1.34 रुपये प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण व्यवसायों पर लाखों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में गैस की दर 41.44 रुपये प्रति घन मीटर हो गई, जबकि पहले पखवाड़े में यह 40.10 रुपये प्रति घन मीटर थी।
Firozabad News: शहर की चूड़ी और कांच कारखानो में ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही नेचुरल गैस की कीमत में इस बार 1. 34 रुपया प्रति घन मीटर की दर से से मूल्य वृद्धि हो गई है जिससे शहर की कांच इकाइयों पर लाखों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ गया। शहर की चूड़ी एवं कांच इकाइयों को गैस खपत के बिल शनिवार को देर शाम प्राप्त हो गए हैं। जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े में चूड़ी और कांच इकाइयों द्वारा खपत की गई नेचुरल गैस के बिल 41 रुपये 44 पैसा प्रति घन मीटर की रेट से लगकर आए हैं।
जबकि जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में खपत की गई गैस के सामान्य बिल 40 रुपये 10 पैसा प्रति घन मीटर की रेट से लगकर आए थे। उद्यमियों का कहना है कि इस बार नेचुरल गैस के बिल में पिछले पखवाड़े की अपेक्षा 1 रुपया 34 पैसा प्रति घन मीटर की दर से बढ़ोतरी हुई है।
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