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Firozabad News: नहर की झाड़ियों में लटका मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला प्रभु में तीन दिन से पेड़ पर लटका एक शव मिला। ग्रामीणों ने शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Firozabad News: नहर की झाड़ियों में लटका मिला युवक का शव

Firozabad News: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला प्रभु के पास नहर किनारे खड़े पेड़ पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विगत तीन दिनों से उसका शव पेड़ पर लटका रहा। जब शुक्रवार की सुबह ग्रामीण की शव पर नजर पड़ी तो वह चीख मारकर वहां से भाग गया। उसने लोगों को घटना की जानकारी दी। पेड़ पर शव को लटका देखकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया लेकिन युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। युवक के शव से दुर्गंध आ रही थी।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार का कहना है कि शव 2 से 3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। झाड़ियां होने के कारण लोगों की उस पर नजर नहीं गई है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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