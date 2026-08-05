Firozabad News: कांचनगरी में अकीदत के साथ निकाला चेहल्लुम का जुलूस
Firozabad News: शहर में मुस्लिम समाज ने मजहबी रीति रिवाज के साथ चेहल्लुम मनाया। जुलूस का शुभारंभ दरगाह हजरत अब्दुल रशीद मियां से हुआ। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। समापन पर अमन-चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
Firozabad News: शहर में मुस्लिम समाज ने मजहबी रीति रिवाज के साथ चेहल्लुम मनाया। नगर में चेहल्लुम शरीफ का जुलूस अकीदत के साथ शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। मंगलवार देर रात को जुलूस का शुभारंभ आकाशवाणी रोड स्थित दरगाह हजरत अब्दुल रशीद मियां व हजरत मुईन उद्दीन शाह के आस्ताने से हुआ। चेहल्लुम के जुलूस का आयोजन जिला मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन मियां एवं पंजतन पाक मोहर्रम कमेटी के हाजी गुलाम साबिर मियां के नेतृत्व में किया। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने जुलूस में शिरकत की। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद किया।जुलूस आकाशवाणी रोड से शुरू होकर अपने परंपरागत मार्गों से गुजरता हुआ सूफी इकबाल मियां की दरगाह पर पहुंचकर समाप्त हुआ।समापन
अवसर पर मुल्क में अमन-चैन, तरक्की और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी गईं। जुलूस के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। जुलूस की सुरक्षा को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडे, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ सिटी संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।