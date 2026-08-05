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Firozabad News: कांचनगरी में अकीदत के साथ निकाला चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शहर में मुस्लिम समाज ने मजहबी रीति रिवाज के साथ चेहल्लुम मनाया। जुलूस का शुभारंभ दरगाह हजरत अब्दुल रशीद मियां से हुआ। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। समापन पर अमन-चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

Firozabad News: कांचनगरी में अकीदत के साथ निकाला चेहल्लुम का जुलूस

Firozabad News: शहर में मुस्लिम समाज ने मजहबी रीति रिवाज के साथ चेहल्लुम मनाया। नगर में चेहल्लुम शरीफ का जुलूस अकीदत के साथ शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। मंगलवार देर रात को जुलूस का शुभारंभ आकाशवाणी रोड स्थित दरगाह हजरत अब्दुल रशीद मियां व हजरत मुईन उद्दीन शाह के आस्ताने से हुआ। चेहल्लुम के​ जुलूस का आयोजन जिला मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन मियां एवं पंजतन पाक मोहर्रम कमेटी के हाजी गुलाम साबिर मियां के नेतृत्व में किया। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने जुलूस में शिरकत की। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद किया।जुलूस ​आकाशवाणी रोड से शुरू होकर अपने परंपरागत मार्गों से गुजरता हुआ सूफी इकबाल मियां की दरगाह पर पहुंचकर समाप्त हुआ।समापन

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अवसर पर मुल्क में अमन-चैन, तरक्की और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी गईं। जुलूस के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। जुलूस की सुरक्षा को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडे, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ सिटी संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।

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