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Firozabad News: महिला की हत्या की गुत्थी उलझी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: मक्खनपुर में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है। यह घटना 24 जुलाई को हुई, जब अज्ञात बदमाश ने महिला से आभूषण छीनकर उसकी हत्या कर दी। महिला का शव उसके घर में मिला। पुलिस ने संदेहियों से पूछताछ की है, लेकिन अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।

Firozabad News: महिला की हत्या की गुत्थी उलझी

Firozabad News: मक्खनपुर में महिला की लूट के उद्देश्य से हुई हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस जल्द से जल्द घटना के खुलासे के प्रयास में जुटी है। शनिवार की रात पुलिस ने नगर में सोने की गलाई करने वाले को हिरासत में लेकर देर रात तक पुछताछ की थी, लेकिन उसे भी पुलिस ने बाद में छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मक्खनपुर से गायब हुए ज्वेलर्स को भी हिरासत में लेने से इनकार किया है। बताते चलें कि सरोज पत्नी राम वकील निवासी स्टेशन रोड की 24 जुलाई को अज्ञात बदमाश ने अकेली महिला की हत्या कर दी थी।

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बदमाश महिला से आभूषण लूटकर फरार हो गया था। जब महिला नजर नहीं आई तो लोगों ने घटना की सूचना उसके बेटे सिद्धार्थ फार्मासिस्ट को दी। जब घर खोलकर देखा तो महिला का शव पड़ा हुआ था। शव एक दो दिन पुराना था। पुलिस महिला की हत्या की लगातार जांच कर रही है। महिला के आभूषण को गलाने के मामले में देर रात शिकोहाबाद से एक सोने की गलाई करने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। काफी देर की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया।इस बारे में थाना प्रभारी का कहना है कि मक्खनपुर से गायब स्वर्णकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला की हत्या का जल्द पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

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