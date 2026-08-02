Firozabad News: महिला की हत्या की गुत्थी उलझी
Firozabad News: मक्खनपुर में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है। यह घटना 24 जुलाई को हुई, जब अज्ञात बदमाश ने महिला से आभूषण छीनकर उसकी हत्या कर दी। महिला का शव उसके घर में मिला। पुलिस ने संदेहियों से पूछताछ की है, लेकिन अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।
Firozabad News: मक्खनपुर में महिला की लूट के उद्देश्य से हुई हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस जल्द से जल्द घटना के खुलासे के प्रयास में जुटी है। शनिवार की रात पुलिस ने नगर में सोने की गलाई करने वाले को हिरासत में लेकर देर रात तक पुछताछ की थी, लेकिन उसे भी पुलिस ने बाद में छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मक्खनपुर से गायब हुए ज्वेलर्स को भी हिरासत में लेने से इनकार किया है। बताते चलें कि सरोज पत्नी राम वकील निवासी स्टेशन रोड की 24 जुलाई को अज्ञात बदमाश ने अकेली महिला की हत्या कर दी थी।
बदमाश महिला से आभूषण लूटकर फरार हो गया था। जब महिला नजर नहीं आई तो लोगों ने घटना की सूचना उसके बेटे सिद्धार्थ फार्मासिस्ट को दी। जब घर खोलकर देखा तो महिला का शव पड़ा हुआ था। शव एक दो दिन पुराना था। पुलिस महिला की हत्या की लगातार जांच कर रही है। महिला के आभूषण को गलाने के मामले में देर रात शिकोहाबाद से एक सोने की गलाई करने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। काफी देर की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया।इस बारे में थाना प्रभारी का कहना है कि मक्खनपुर से गायब स्वर्णकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला की हत्या का जल्द पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।