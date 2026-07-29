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Firozabad News: जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी करते पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: एक युवक मेडिकल कॉलेज में मरीजों के बीच मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया। सुरक्षा गार्ड ने युवक को संदेह के आधार पर रोका और सीसीटीवी फुटेज में चोरी की पुष्टि हुई। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, और उसके पास से 10 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं।

Firozabad News: जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी करते पकड़ा

Firozabad News: मेडिकल कॉलेज में मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा के बीच एक युवक मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया। वार्ड नंबर पांच के बाहर संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को सुरक्षा गार्ड ने पकड़कर सीएमएस के पास पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में युवक द्वारा एक मरीज का मोबाइल चोरी किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे पुलिस चौकी प्रभारी के सुपुर्द कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर पांच के बाहर एक युवक काफी देर से संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। सुरक्षा गार्ड को शक होने पर उसने युवक को रोककर पूछताछ की और मामले की जानकारी सीएमएस डॉ. नवीन जैन को दी।

सीएमएस के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई गई। सीसीटीवी फुटेज में युवक वार्ड नंबर पांच से एक मरीज का मोबाइल चोरी करते दिखाई दिया। इसके बाद सीएमएस ने युवक को मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित पुलिस चौकी प्रभारी की सुपुर्दगी में दे दिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से 10 एटीएम कार्ड भी मिले हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को दी गई है।

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