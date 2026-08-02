Firozabad News: युवती लापता, युवक पर मुकदमा
Firozabad News: थाना खैरगढ़ के एक गांव में 25 जुलाई से एक युवती लापता है। उसके परिजनों ने शाहिल कुमार के खिलाफ युवती को बहला-फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
Firozabad News: थाना खैरगढ़ के के एक गांव से युवती 25 जुलाई से लापता है। परिजनों ने शाहिल कुमार के खिलाफ युवती को बहला-फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है।
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