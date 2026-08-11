Firozabad News: घर से ले जाकर नाबालिग के साथ बनाई अश्लील वीडियो
Firozabad News: एक 12 वर्षीय बालिका को घर से जबरन उठाकर बुरी तरह मारा गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया, जिसके बाद परिवार ने महापौर से मदद मांगी। महापौर ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
Firozabad News: एक बालिका को घर से जबरन ले जाकर मारपीट के अलावा अश्लील वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना थाना दक्षिण क्षेत्र में रविवार की है । मारपीट से बालिका के चेहरे पर गंभीर चोटें भी आईं हैं। इलाका पुलिस चौकी द्वारा जब रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो सोमवार को परिवार द्वारा नगर निगम पहुंचकर महापौर से न्याय की गुहार लगाई। महापौर ने इस संदर्भ में थाना दक्षिण प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई को कहा। थाना दक्षिण अंतर्गत हिमायूंपुर निवासी लगभग 12 वर्षीया बालिका अपने घर में अकेली थी उसकी मां और पिता मजदूरी के लिए बाहर गए थे।
बालिका की मां ने बताया कि सुबह लगभग 10-11 बजे उसके ही मोहल्ले का 25 वर्षीय युवक घर में आ धमका तथा वह उसकी पुत्री को जबरन उठाकर ले गया जहां उसने उसके साथ अश्लील हरकतें की जब उसकी पुत्री ने चीखने का प्रयास किया तो उसकी जमकर पिटाई की जिसके कारण उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। युवक ने अश्लील वीडियो भी बनाई।महिला ने महापौर को बताया कि शाम को जब बालिका ने अपनी मां से यह बात बताई तो वह आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को सुहागनगर पुलिस चौकी पहुंची। तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए महापौर ने तत्काल ही इस संबंध में थाना दक्षिण पुलिस से संपर्क किया। महापौर ने प्रभारी निरीक्षक को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा। थाना दक्षिण प्रभारी का कहना है कि अभी उनके पास पीड़ित परिवार नहीं आया है। अगर शिकायत लेकर आएगा तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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