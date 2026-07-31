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Firozabad News: जसराना में फंदे पर लटका मिला अधेड़ का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: पत्नी के 20 वर्ष पहले छोड़ने के बाद झारखंड के नगला पर्दमन गांव में 50 वर्षीय मुनीश कुमार का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांववासियों का कहना है कि मृतक शराब पीने का आदी था और अकेले रह रहा था।

Firozabad News: जसराना में फंदे पर लटका मिला अधेड़ का शव

Firozabad News: पत्नी के छोड़कर जाने के बाद अकेले रह रहे अधेड़ का शव फंदे पर लटका मिला। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना जसराना के गांव नगला पर्दमन निवासी मुनीश कुमार (50) का शव शुक्रवार की सुबह घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। जानकारी मिलने पर ग्रामीण और अन्य परिजन आ गए। पुलिस को सूचन मिली तो पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था। पति की आदतों से तंग आकर पत्नी 20 वर्ष पूर्व छोड़कर चली गई। तभी से वह अकेले रह रहा था।

सुबह काफी देर तक बाहर नहीं आने पर लोगों ने अंदर जाकर देखा तो उसका शव फंदे पर लटका हुआ था। थाना प्रभारी निरीक्षक भगवत सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वह शराब पीने का आदी था।

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